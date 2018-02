Brand - Die Seele des Theaters Brand: Hoffnungslos infiziert mit dem Schauspiel-Virus

Brand.

Das kleine Häuschen am Ende des Freunder Heidewegs könnte man glatt für ein profanes Vereinsheim halten. Und irgendwie hat der Flachbau am Rande eines Sportplatzes auch mit Bewegung zu tun. Seit einigen Jahren ist es die Spielstätte des Theaters Brand, in dessen Geschicke seine Vorsitzende Wilma Gier wesentlich involviert ist.