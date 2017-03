Aachen.

Das Gewässer ist ziemlich kurz. Die Geschichte, die sich darum dreht, scheint aber unendlich lang. Es geht hier um den Dorbach. Er entspringt nahe des Gemmenicher Wegs im Aachener Westen. Von dort aus fließt er in Richtung Klinikum, um dann in Seffent in den Wildbach zu münden, der seinerseits die Wurm „füttert“.