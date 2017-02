Aachen.

Es sind erstaunlich scharfe Bilder, die Oliver Knops da zu Gesicht bekommt. Der Polizeioberkommissar kann sich den Bushof anschauen, von innen und außen, er kann in düstere Durchgänge blicken, Menschen und Fahrzeuge ganz nah heranzoomen und seinen Blick die Peterstraße hinauf oder in die Blondelstraße hinein werfen – obwohl er bloß in der Polizeiwache Im Mariental sitzt.