Aachen.

„Unser Name ist Bescheidenheit, unser Feind ist der Hass. Wir hassen niemanden, die ganze Welt ist für uns eins.“ Das waren einst die Worte des türkischen Dichters Yunus Emre. Heute, rund 700 Jahre später, ist seine Botschaft immer noch aktuell. So ist es nur konsequent, dass die feierlich eröffnete Yunus-Emre-Moschee mit dem zugehörigen türkischen Gemeindezentrum an der Stolberger Straße nun seinen Namen trägt.