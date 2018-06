Aachen - Die nächste Aachener Heiligtumsfahrt findet im Juni 2021 statt

Aachen.

Die nächste Aachener Heiligtumsfahrt wird in der Zeit vom 18. bis 28. Juni 2021 stattfinden. Das hat die Pressestelle des Domkapitels am Dienstagnachmittag bekanntgegeben. Das Domkapitel und das Bistum erwarten wieder Tausende Besucher in der Stadt, die die vier Tuchreliquien ansehen und verehren wollen.