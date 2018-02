Aachen.

Langsam kommt die Erkenntnis an: Raser haben vergangenes Jahr nicht einmal zwei Prozent der Unfälle in der Städteregion Aachen verursacht. Auf dem Radar der Polizei tauchen indes vermehrt Ablenkungen durch digitale Medien am Steuer auf – vor allem durch Smartphones, wobei der Nachweis schwierig und die Dunkelziffer hoch ist.