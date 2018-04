Aachen - Die Hilfe aus Eilendorf kommt bei den Kindern in Kenia bestens an

Aachen. Wenn „Aggi und Freddy“ in dem kleinen kenianischen Ort Mlungunipa ankommen, dann kann die Freude der Einwohner kaum größer sein. Egal ob Groß oder Klein – fast jeder kennt das Eilendorfer Ehepaar, Aggi und Friedhelm Wilmsmann. Das ist auch kein Wunder, denn die beiden waren im März bereits zum 60. Mal in dem Dorf in Kenia, das ungefähr 60 Kilometer von Mombasa entfernt liegt.

Seit 2000 reisen die Wilmsmanns zwei- bis viermal im Jahr auf eigene Kosten „in dieses wunderschöne Land“, wie sie selbst sagen. Und nicht nur die Natur der Südküste hat es den Eheleuten angetan. Auch die Menschen vor Ort begeisterten die Wilmsmanns, sodass sie kurzerhand beschlossen, ihnen in ihren armen Verhältnissen helfen zu wollen. „Die meisten von ihnen leben in Lehmhütten“, erklärte Friedhelm Wilmsmann. „Zwar ist es dort die meiste Zeit sonnig, trocken und sehr warm, aber wenn einmal der große Regen kommt, ist alles hinüber und sie müssen ihre Häuser neu bauen.“

Inzwischen 100 Mitglieder

Ihr großes Engagement und ihre Hilfsbereitschaft veranlasste sie dazu, 2005 den gemeinnützigen Verein „afriwi kenia“ ins Leben zu rufen. Rund 100 Mitglieder aus ganz Europa und Kenia unterstützen inzwischen den Eilendorfer Verein. Dadurch hat sich in Mlungunipa in den letzten 13 Jahren einiges verändert: 590 Kinder werden in einer Schule und in vier Kindergärten betreut. Es gibt ein Hospital, in dem tagsüber Krankheiten wie Malaria und Schlangenbisse behandelt werden können.

Auch ein 70 Meter tiefer Brunnen wurde mithilfe von „afriwi kenia“ gebaut. Seit einem Jahr wird dieser sogar durch eine elektrische Pumpe betrieben, der das Wasser in großen Tanks speichert. „Vorher gab es keine ausreichende saubere Trinkwasserversorgung“, sagte Friedhelm Wilmsmann, Vorsitzender von „afriwi kenia“. „Die Einwohner mussten fast 20 Kilometer weit laufen, um zum nächsten Brunnen zu gelangen.“

Neueste Errungenschaft des kleinen Dorfes ist ein Computerzentrum mit 42 iPads, das im März gemeinsam mit dem Eilendorfer Ehepaar feierlich eröffnet wurde. „Die Kinder sollen schulisch ausgebildet werden, damit sie später die Chance auf eine Ausbildung oder gar ein Studium haben. Mit dem Computerzentrum haben sie die Möglichkeit, unsere ‚Standards‘ kennenzulernen“, sagte Friedhelm Wilmsmann. Dass das Zentrum überhaupt zu realisieren war, haben sie einem großen Zufall und ein bisschen Glück zu verdanken: „In der Nähe des Dorfes hat ein Italiener eine riesige Farm errichtet. Dazu wurde eine Straße und auch Strom durch das Dorf verlegt. Das kam letztendlich allen zugute.“

Besonders wichtig ist den Eheleuten Wilmsmann, dass die Spenden in Gänze für die Projekte vor Ort verwendet werden: „Wir bezahlen unsere Reisen dorthin immer selber. Jeder Cent aus den Spenden geht in die Arbeit vor Ort“, betonte Aggi Wilmsmann. Selbst ihr Erbe wird später einmal in die Arbeit des Vereins fließen. „Wir haben keine eigenen Kinder, aber wenn wir in Mlungunipa ankommen und fast 600 Kinder auf uns zugestürmt kommen, ist das eine ganz tolle Sache. Wir möchten die Menschen dort langfristig unterstützen und dafür Sorge tragen, dass der Verein auch in Zukunft weiterbesteht.“

Ausbildungszentrum geplant

Daran lässt sich auch nicht zweifeln. Denn die beiden Rentner haben schon genaue Pläne für die Zukunft: Im November sollen sämtliche Räume, die von „afriwi kenia“ errichtet wurden, renoviert werden. Für 2019 ist der Bau eines Gymnasiums oder eines Ausbildungszentrums geplant. „Genaues besprechen wir noch bei unserer nächsten Reise mit dem Verwaltungsrat vor Ort, mit dem wir sehr gut zusammenarbeiten“, erklärte Friedhelm Wilmsmann. Bei ihm gibt es auch weitere Informationen über den „afriwi kenia e.V.“ unter Telefon 0241/552994 oder afriwi@aol.com.