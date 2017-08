Aachen.

Schmutzige Motoren, vergiftete Eier, ein brandgefährlicher Atommeiler vor der Haustür – an spektakulären Steilvorlagen zur politischen Großoffensive mangelt es derzeit kaum. Dennoch drängte sich an diesem verregneten Donnerstagabend der Eindruck auf, dass sich die Grünen in Stadt und Region nur allmählich warmlaufen für den Endspurt Richtung Bundestagswahl – wohl auch, weil das halbe Land noch tief im Ferienschlummer liegt.