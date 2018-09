Aachen - Die großen Fußstapfen Ellingtons werden „spielend“ ausgefüllt

Aachen.

Es sind große Fußstapfen, in die sich das Ellington Trio begibt. Doch Barbara Barth (Gesang), Caspar van Meel (Kontrabass) und Gero Körner (Piano) füllen diese auf ihre Weise virtuos aus. Beweisen werden die drei Jazzmusiker dies am Sonntagvormittag, 9. September, dann tritt das Ellington Trio in den Kurpark-Terrassen auf, präsentiert vom Jazzverein Aachen.