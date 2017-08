Aachen.

Nicht nur privat ergänzen sich Zitta Ring Pavel und George Pavel perfekt. Auch künstlerisch befasst sich das Ehepaar häufig mit denselben Inhalten. So zeigen sie aktuell in der Galerie Hexagone unter dem Thema „Universum“ ihre Arbeiten. Die spirituellen Werke rücken dabei vor allem einen Aspekt in den Vordergrund: Den Kosmos mit all seinen Faszinationen und Geheimnissen.