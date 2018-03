Aachen.

Was unter schwierigen Bedingungen begann, endete am Sonntag mit einem vollen Erfolg. Habe man anfangs noch buchstäblich gebibbert, ob angesichts frostiger Temperaturen und einer grassierenden Grippewelle die Lust am Kaufen, Schlendern und Schlemmern überhaupt ausreicht, könne man nun sagen: Sie reichte allemal.