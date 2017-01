Aachen.

Freude an brandaktueller Literatur, Austausch mit Gleichgesinnten, direkter Kontakt zu den Autoren und das alles über Sprach- und Landesgrenzen hinweg – das ist „Die Euregio liest“. Seit 2013 existiert das Projekt des Verbundes der Bibliotheken in der Euregio unter der Federführung der Bibliotheque Chiroux in Lüttich, der Stadtbibliothek Aachen, dem Medienzentrum der DG in Eupen sowie dem Centre Ceramique in Maastricht in Zusammenarbeit mit der Universität Lüttich, dem Literaturbüro in der EMR und dem Verein „EuregioKultur“.