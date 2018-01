Aachen - Die ersten Anträge für „Gute Schule 2020“ stehen noch aus

Ersatzschulen unabhängig von Stadt Aachen

Anders alsbei den öffentlichen Schulen können die Mittel aus „Gute Schule 2020“ für private Schulen nicht für Baumaßnahmen oder zur Sanierung der Gebäude verwendet werden; sie dienen ausschließlich der Förderung der Digitalisierung. Die evangelische Kirche im Rheinland und das Bistum Aachen haben als Träger der Viktoriaschule beziehungsweise des Pius-Gymnasiums die Fördermittel beantragt. Die Viktoriaschule erhält für vier Jahr insgesamt rund 255.000 Euro, das Pius-Gymnasium rund 336.000 Euro.

In Absprache mit der „Schulstiftung St. Ursula Aachen“ hat auch das

St.-Ursula-Gymnasium seine Fördermittel bereits abgerufen. „Wir mussten ein Vier-Jahres-Konzept vorlegen, in dem wir ganz genau darlegen, was wir mit dem Geld umsetzen wollen“, sagt Schulleiter Patrick Biemans. Insgesamt stehen der Mädchenschule rund 200.000 Euro zur Verfügung. Das Gymnasium wird ein flächendeckendes LAN-Netzwerk einrichten und für sämtliche Klassenräume interaktive White-

boards anschaffen.