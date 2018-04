Die CDU will sich wieder um Inhalte kümmern Von: Oliver Schmetz

Letzte Aktualisierung: 15. April 2018, 19:30 Uhr

Aachen. Gemessen an den Turbulenzen, die die Aachener CDU in den vergangenen Monaten erschüttert haben, ist dieser Wert beinahe schon rekordverdächtig: Gerade einmal ein gutes Dreiviertelstündchen hat der erweiterte Kreisvorstand der zuletzt so schwer gebeutelten Partei benötigt, um den bevorstehenden Kreisparteitag am kommenden Freitag, 20. April, vorzubereiten.