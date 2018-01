Einige Termine

finden noch statt

Bis geklärt ist, wo Pfarrer Hans-Georg Schornstein in Zukunft eingesetzt wird, steht er montags und freitags, jeweils 15 bis 16.30 Uhr, in der „ansprechBar“, Bendelstraße 35, für vertrauliche Gespräche zur Verfügung. Zudem ist er montags von 17.30 bis 19 Uhr und dienstags von 12.30 bis 14.30 Uhr im Café Extrablatt, Markt, anzutreffen. Weitere Termine im „Klömpchensklub“ am Tivoli: Samstag, 17. Februar, Samstag, 3. März, und Sonntag, 18. März, jeweils 12 bis 14 Uhr.