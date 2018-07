Aachen.

Es ist ruhig an diesem Morgen in den Aachen-Arkaden. Nur im Café geht es quirliger zu, wo gerade eine Gruppe aus dem Kindergarten zum Eisschlürfen anhebt. In den – noch vorhandenen – Läden des Shopping-Centers an der Trierer Straße warten Mitarbeiter auf Kunden, die allerdings zu dieser Zeit kaum vorhanden sind.