Aachen.

An ihrem Schreibtisch befindet sich Susanne Schwier nun Auge um Auge mit einem Nashorn. Aber nicht nur der Blick des monströsen Tierkopfes ist auf sie gerichtet – auch Kaimane, eine Krake, Wasserbüffel und Seekühe haben es sich in dem Büro der Kulturdezernentin gemütlich gemacht. Was sich nach einem regelrechten Zoo anhört, befindet sich im Gebäude der Stadt Aachen.