Aachen.

Die Schönmachabteilung: So nannte man vor nicht allzu langer Zeit wohl noch herablassend Kommunikations- und Produktdesigner. „Sie wurden oft erst am Ende eines Prozesses in die Gestaltung eines Produktes einbezogen“, sagt Professor Helmut Jakobs, „doch in Zeiten einer immer komplexer und unübersichtlich werdenden Gesellschaft ist die Illustration, die Anschaulichkeit eines Produkt maßgebend für den Erfolg.“