Aachen.

Seit fünf Monaten nimmt die Stadt Aachen die gelben Säcke an den Haken. 450 Plastikhaken waren im März an der Trierer Straße, der Jülicher Straße und der Roermonder Straße an Laternenmasten angebracht worden. Im Einzugsgebiet der mit Haken ausgerüsteten Straßen leben rund 4000 Menschen.