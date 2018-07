Aachen - „Der Mann von der Schranke“ hört als Ordner in der Soers auf

Aachen.

Die Schranke am Ein- und Ausritt des Springstadions in der Soers gibt es schon lange nicht mehr. Und dennoch ist Hubert Coonen in Aachen immer noch als „Mann von der Schranke“ bekannt. Doch auch den wird es beim CHIO bald nicht mehr geben. Denn Hubert Coonen bestreitet sein letztes Reitturnier als Ordner.