Aachen/Paris.

Sechs Tage hatte es gedauert, Ayoub an der Kalaschnikow auszubilden, dann wurde er nach Europa geschickt. Ein Fahrer brachte ihn im Mai 2015 von einem Ausbildungslager des Islamischen Staates (IS) in Syrien an die türkische Grenze, von dort aus sollte er selbst versuchen, nach Europa zu gelangen. Sein Auftrag: Anschläge verüben, Ungläubige töten.