Die Orden sollten immer zur Geltung kommen

Geboren irgendwann 1844, schlug sich Lennet Kann mit Betteln durch das Leben. Eine gewisse Popularität erhielt er durch seine ungewöhnliche Körpergröße, die durch seine Magerkeit noch hervorgehoben wurde. Im Laufe der Jahre wurde er zu einem Stadtoriginal. Vor allem die Studenten trieben ihre harmlosen Scherze mit ihm und hängten dem „König von Aachen“ reichlich Karnevalsorden an. Als Kann im fortschreitenden Alter an Gicht litt, wurde sein Erscheinungsbild noch markanter, da er sich auf eigenwillige Weise mit steifen, kurzen Schritten vorgebeugt fortbewegte, die Brust jedoch aufrecht hielt, damit seine zahlreichen Orden zur Geltung kamen. Er starb am 5. Januar 1916.