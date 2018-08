Aachen.

„Die Menschen im Grenzland und der Große Krieg 1914-1918“ – unter dem eher unspektakulären Titel ist vom 2. September bis zum 7. Oktober in der Citykirche eine Ausstellung zu sehen, die dramatische Einblicke in menschliche Schicksale, politische und gesellschaftliche Entwicklungen in der Grenzregion vermittelt, welche vor mehr als 100 Jahren ihren Lauf nahmen.