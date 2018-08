Aachen - Der Kinderchor an der Annakirche probt wieder

Aachen. Nach der Sommerpause beginnt der Kinderchor an der Annakirche wieder mit seinen Proben und freut sich über neue Mitglieder. Alle Kinder von fünf bis zehn Jahren, die gerne singen, sind eingeladen.

Geprobt wird mittwochs im Musikraum der Annaschule, Jesuitenstraße 18-20. Vorschulkinder ab fünf Jahre und Kinder im ersten Schuljahr üben von 16.15 bis 17 Uhr, Kinder ab dem zweiten Schuljahr von 17.15 bis 18.15 Uhr. Die jungen Sängerinnen und Sänger erwartet ein Programm mit alten und neuen Liedern, Singspielen und Musicals.

Eine spielerisch aufgebaute Stimmbildung leitet zum Entdecken der eigenen Singstimme an. Daneben spielen Bewegung und Theater eine wichtige Rolle. Natürlich darf auch der Spaß in der Gruppe nicht zu kurz kommen. Die Ergebnisse der Arbeit präsentiert der Chor in Gottesdiensten, Konzerten und Musical-Aufführungen.

Freude an der Musik

Als Voraussetzung reichen Freude an der Musik und die Bereitschaft, regelmäßig an den Proben teilzunehmen. Die Teilnahme ist kostenlos. Weitere Infos erteilt Chorleiter Philipp Möller gerne unter der E-Mail-Adresse Philipp.Moeller@ekir.de.