Aachen - Der Kappesball steht in den Startblöcken

Aachen. Für die Öcher Jecken ist die Session bereits eröffnet, der Kappesball fiebert seiner Premiere noch entgegen. Am Freitag, 2. Februar, öffnet der Saalbau Rothe Erde seine Tore zur Premiere. Dann wird aus der berühmt berüchtigten Kappertzhölle wieder die Satire-Hölle im Aachener Karneval.

Hier bekommt man Tickets für die Generalprobe und die Vorstellungen Für die vier Vorstellungen am 2., 3., 9. und 10. Februar sind noch Karten erhältlich. Tickets gibt es im Kundenservice Medienhaus im Elisenbrunnen am Friedrich-Wilhelm-Platz (montags bis freitags 10 bis 18 Uhr, samstags 10 bis 14 Uhr) sowie im Verlagsgebäude an der Dresdener Straße (montags bis donnerstags 8 bis 18 Uhr, freitags 8 bis 17 Uhr, samstags 9 bis 14 Uhr; kostenfreie Parkplätze vor dem Verlagsgebäude vorhanden).Außerdem im Klenkes-Ticketshop im Kapuzinerkarree. Tickets für die Generalprobe sind ab sofort und ausschließlich im Saalbau Rothe Erde erhältlich.

Dort können per Mail unter tickets@kappesball.de sowie telefonisch unter 0241/555708 Karten reserviert werden.

Derzeit bereitet sich das Ensemble noch auf den höllischen Ernstfall vor. Dazu dient auch die öffentliche Generalprobe am Mittwoch, 31. Januar, um 19 Uhr.

„Wir feilen bis unmittelbar vor der Premiere an unserem Programm. Wer also das offiziell gültige Kappesball-Programm sehen will, sollte eine der regulären Vorstellungen besuchen“, sagt Ensemblemitglied Thorsten Neumann. „Die Generalprobe ist dabei natürlich ein wichtiger Schritt. Denn dann testen wir erstmals unsere Ideen. Wer also einen Blick in unsere Work-in-Progress werfen möchte, ist hier richtig“, so Neumann weiter und fügt augenzwinkernd hinzu. „Je nachdem, wie der Test verläuft, kann es allerdings sein, dass bei der Premiere zwei Tage später das Programm ganz anders aussieht.“

Auch im fünften Jahr verspricht das 14-köpfige Ensemble einen bunten Mix aus Kabarett, Comedy und Nonsense. Dabei darf sich das Publikum auf neue Gesichter freuen. Liza Kos, mittlerweile über die Grenzen Aachens hinaus bekannt, ist nach einem Jahr Abstinenz wieder dabei. Sie beweist als Öcher Russin ihren Sinn für urkomische Alltagsprobleme zwischen den Kulturen.

Daneben gibt es auch eine Premiere. Der Mariadorfer Comedian Udo Wolff feiert seinen Kappesball-Einstand. Mit Auftritten unter anderem beim Quatsch Comedy Club hat er sich bundesweit einen Namen gemacht. Als Familienvater passt er perfekt ins Ensemble, denn als solcher hat er keine Berührungsängste mit Skurrilitäten. Außerdem zu erleben ist das Öcher Original Kurt Rademacher, der artistische Slapstick des Duo Diagonal sowie Öcher Comedy von Hoppla- das Duo. Musikalisch sorgt die Funk-Band the four shops für die richtige Stimmung.

„Es gibt es große und kleine Köppe, Hohlköppe, helle Köppe, Kindsköppe und Quatschköppe! Und es gibt diejenigen, die das alles miteinander verbinden. Das sind die Kappesköppe! Sie sind komisch, satirisch, artistisch, politisch, poetisch, musikalisch, selbstironisch und bekloppt. Wo sie auftreten, ist der Teufel los!“, so Neumann.

Und deshalb treffen sie sich einmal im Jahr zu Karneval beim Kappesball in der Kappertzhölle im Stadtteil Rothe Erde und unterhalten eine stetig wachsende Fangemeinde.