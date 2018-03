Aachen.

Gleich zwei Fälle von Betrug und Untreue in zwei städtischen Eigenbetrieben haben im vergangenen Herbst nahezu gleichzeitig Schlagzeilen gemacht. In einem Fall sollen Mitarbeiter des städtischen Recyclinghofs in der Kellershaustraße im Gewerbegebiet Eilendorf-Süd in Kooperation mit Privathändlern illegal Elektroschrott verkauft und sich die Gewinne in die eigenen Taschen gesteckt haben.