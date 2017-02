Aachen.

Kaiser Karl ärgert seit Jahren das Bimmelglöckchen in seinem Münster. Es kann nur säuseln. Doch Karl will, dass die Glocke aus vollem Hals zur Kirche ruft in seiner geliebten Kaiserpfalz. Bis in das Kloster St. Gallen hallt der Ruf aus Aachen, und der habgierige Pater Tancho, ein großer Glockengießer, hört ihn.