Der AKV trauert um seinen Ritter Constantin

Aachen. Allein sein Name liest sich beachtlich: Denn der ehemalige Bauernverbandspräsident (1969 bis 1997) aus dem Münsterland erblickte als Constantin Bonifatius Herman-Josef Antonius Maria Freiherr Heereman von Zuydtwyck 1931 das Licht der Welt. Doch für die Aachener war er schlicht Ritter Constatin.

Denn dazu hatte ihn der Aachener Karnevalsverein (AKV) 1976 geschlagen und ihm den Orden wider den tierischen Ernst verliehen. Nun ist er im Alter von 85 Jahren gestorben.

„Die Nachricht von seinem Tod macht uns sehr traurig“, sagte AKV-Präsident Werner Pfeil am Donnerstag. Als Ehren-Ordenskanzler habe er ab 1996 über zwei Jahrzehnte den Ritterkonvent geprägt wie kein Zweiter. Dafür erhielt er in diesem Frühjahr noch das Jölde Hazz va Oche für seine Verdienste um den Aachener Karneval. „Mit einzigartiger Leidenschaft, Menschlichkeit und tiefgründigem Humor hat Ritter Constantin dem Konvent seinen Stempel aufgedrückt und sich so um den Karneval verdient gemacht. Dafür sind wir ihm zutiefst dankbar“, erklärt Pfeil.

Als „Riese aus Riesenbeck“ wurde der 1,98 Meter große Adlige 1976 in Aachen angekündigt. Die Interessen der Bauern vertrete er hart in der Sache, aber verbindlich in der Form, begründete der AKV seine Entscheidung damals. „Dabei kommen ihm der angeborene Mutterwitz, Schlagfertigkeit und ein hohes Maß an Selbstironie zugute“, teilte der AKV im November 1975 mit, was er bei der Ordensverleihung im Februar 1976, die seinerzeit im Krönungssaal des Rathauses stattfand, in Kettenhemd mit Brustpanzer und Krone unter Beweis stellte.

Als durchaus wehrhaft erlebten ihn auch seine politischen Gegner. Um Problemlösungen stritt der CDU-Mann mit Zweireiher, Schnauzbart und Pfeife nicht selten mit drastischen Worten. Aachen blieb Ritter Constantin indes immer treu. Bei zahlreichen Ordensverleihungen erwies er sich als feierfreudiger und witziger Gast.

Verheiratet war der Großgrundbesitzer mit Margarethe geborene Freiin von Wrede. Aus der Ehe gingen fünf Kinder hervor.