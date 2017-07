Den Digitalisierungswahn aufs Korn genommen

Aachen. Vielleicht lag es ja wirklich an fehlenden Drittmitteln, dass die RWTH ihre Zusammenarbeit mit dem Kabarettisten Wendelin Haverkamp beendet hat. Acht Jahre lang war sie Mitveranstalter bei „Privatissimo“, jener Talkreihe, bei der Haverkamp in Gesprächsrunden mit Hochschulangehörigen kritisch unter die Lupe nimmt, was an der elite- und exzellenzfixierten Universität geschieht.

„Frage nicht, was Deine Hochschule für Dich tut, frage Dich, was Du für Deine Hochschule tun kannst“, sagte sich Haverkamp, bat in der Bischöflichen Akademie um Kirchenasyl und nahm dort nicht zuletzt mit vier RWTH-Professoren den allgegenwärtigen Digitalisierungswahn aufs Korn.

Furios und analog regte sich Haverkamp über das Digitale auf, über dessen „totalitären Charakter und den Verlust an demokratischer Kultur“, über autoritäres Denken, Verlotterung der Kommunikation und Banalisierung der Werte. Da wird er regelrecht wütend, um sich sofort danach wieder selbst kabarettistisch aufzufangen, wenn er an seinen Kühlschrank denkt, „der meine Leberwerte besser kennt als meine Krankenkasse“.

Die Gäste des Abends begegnen solchem Argwohn von verschiedenen Seiten. Die Studentin Alina Cohnen setzt dabei am stärksten Haverkamps tiefer Skepsis selbstbewussten Optimismus entgegen: Jeder könne selbst entscheiden, welchem digitalen Blödsinn er sich hingibt; sie fühlt sich keineswegs hilflos.

Unter den Professoren versuchen vor allem Anästhesist Rolf Rossaint und Medizinethiker Dominik Groß von der Uniklinik, Haverkamp davon zu überzeugen, dass sich Robotik und Medizin nicht in jedem Fall widersprechen müssen, dass hochtechnisierte mechanische Hilfen sowohl dem Patienten als auch dem überlasteten Pflegepersonal zugute kommen, andererseits menschliche Zuwendung niemals ersetzen können.

Bestätigt fühlt sich Haverkamp vom Theologen Ulrich Lüke, als der von jenem Nobelpreisträger erzählt, der „paramenschliche Infanten“ züchten wollte – „klug genug, um am Fließband zu arbeiten, aber zu dumm, um dagegen aufzumucken“. Lüke beklagt Mangel an ethischer Kompetenz und legt Wert darauf, „dass das Schiff der Wissenschaft nicht nach einer Marke segeln kann, die man an seinem Bug angebracht hat“. Historiker Max Kerner setzt auf seinen unverwüstlichen Optimismus, auf die klugen Maßgaben des diesjährigen Karlspreisträgers Timothy Garton Ash und verlangt, um junge Menschen zu digitalem Verantwortungsbewusstsein zu erziehen, vor allem: gute Lehrer!

Akademiedirektor Karl Allgaier setzt pointiert den Schlusspunkt und sieht auf einer Checkliste der Gottähnlichkeit beim Digitalen die Unsterblichkeit schon zu 70 Prozent erreicht, Allmacht zu 80, Allwissenheit zu 85 und Allgegenwart sogar zu 90 Prozent. Von Allgüte und Allbarmherzigkeit vermag er wenig zu erkennen.

Ob des Themas ein Abend zwischen tiefem Ernst, heiterer Gelassenheit und musikalischer Inspiration, für die das grandiose Tiffany-Ensemble sorgte, das bei „Privatissimo“ einmal mehr bewies, zu welcher Glückseligkeit Spielfreude und musikalische Variationen die Zuhörer entführen können.