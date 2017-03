Aachen. Eine mit kaum 30 Teilnehmern sehr kleine, aber wegen Musikbeschallung sehr laute Demonstration aus dem linken Spektrum hat die Polizei am Sonntagnachmittag beschäftigt.

Sympathisanten eines Häftlings der Aachener Justizvollzugsanstalt waren in der Soers vor der Gefängnismauer aufmarschiert. Die Lage sei aber friedlich geblieben, so die Polizei am Abend.