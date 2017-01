Aachen. „De Plaat“ rockt und schwitzt wie eh und je: Jürgen Zeltinger, gern bezeichnet als letzter deutscher Punk- und Rock-Dinosaurier, ist wieder auf Tour. Nicht nur aufgrund seiner provozierenden Texte ist er längst zum kölschen Urgestein geworden.

Mit Klassikern wie „Müngersdorfer Stadion“, der kölschen Version des legendären Ramones-Songs „Rockaway Beach“, verkörperte er schon in den 1980ern den puren Rock’n’Roll in der Rheinmetropole. Am Samstag, 14. Januar, 19.30 Uhr, gastiert der „Asi mit Niwoh“ (Zeltinger über Zeltinger) mit Band im Musikbunker an der Goffartstraße.

Tickets gibt es für 19 Euro (plus Gebühr) beim Kundenservice Medienhaus im Elisenbrunnen.