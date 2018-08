Aachen.

Es geht ums Suchen und Finden. Wobei es eigentlich um die Liebe geht. Denn die Liebe ist es doch, die das Leben mit all seinen Facetten ausmacht. In seiner neuen Inszenierung „Yann und Beatrix“ von Carole Fréchette rückt das Theater K zwei Menschen in den Fokus, die auf den zweiten Blick mehr verbindet, als man anfangs vermutet.