Rosenmontagszug in Aachen 2018: Zugweg, Sperrung, Start

Aachen.

Am 12. Februar 2018 ist es wieder soweit: Einer der größten Rosenmontagszüge in der Region rollt durch die Aachener Innenstadt. Wann geht es an Rosenmontag in Aachen los? Wie sieht der Zugweg aus? Welche Straßen sind gesperrt? Wir haben die wichtigsten Fakten zum Rosenmontagszug 2018 in Aachen für Sie im Überblick.