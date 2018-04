Aachen - Das Leitstellengebäude der Feuerwehr Aachen hat einen Dachschaden

Aachen.

Stellt man das Positive in den Vordergrund, kann man sagen: Bei diesem Einsatz hatte die Feuerwehr es nicht weit. Denn als in den frühen Morgenstunden des 3. Januar dieses Jahres das Orkantief „Burglind“ über dem Dreiländereck wütete und die Einsatzkräfte insgesamt rund 400 Mal im Aachener Raum ausrücken mussten, gab es auch einen Alarm auf dem eigenen Gelände – in der Hauptwache der Feuerwehr in der Stolberger Straße.