Aachen.

Das Bild des Anstoßes ist in einem jämmerlichen Zustand – die Farben vergilbt, von Kerzenwachs befleckt. Dompropst Manfred von Holtum bekräftigt am Donnerstag, dass es auch deshalb richtig gewesen sei, das Foto des 1994 gestorbenen Aachener Bischofs Klaus Hemmerle vom Boden der Grabstele in der Allerheiligenkapelle des Doms zu entfernen. Daran hatte es am Vortag harsche Kritik gegeben.