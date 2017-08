Aachen.

Die Uhr tickt. Unübersehbar mit eleganten, schwarzen Zeigern. Dabei ist fast alles schon fertiggestellt: Seit 2012 wurde das Gelände des alten Schlachthofes an der Metzgerstraße renoviert und umgestaltet. Nun bekamen die Uhren am historischen Uhrenturm in luftigen Höhen von etwa 15 Metern neue Zeiger, das gesamte Projekt damit den letzten Schliff.