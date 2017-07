Das Handwerk fand in Aachen stets eine Bühne

Aachen.

In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts wurden in den Großstädten Europas Gewerbeausstellungen eine beliebte Plattform, um den wirtschaftlichen und technischen Fortschritt zu präsentieren. Eine solche Gewerbeausstellung in kleinerem Rahmen hatte bereits 1887 der Gewerbeverein für Aachen, Burtscheid und Umgegend in Aachen veranstaltet.