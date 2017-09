Aachen.

Weithin erklingt Musik, aus allen Richtungen strömen die Menschen zum Bürgerfest an der Talstraße. Das ehemalige Straßenbahndepot hat sich mittlerweile tatsächlich als der Treffpunkt etabliert, der von den Planern einst angedacht worden ist. So bot das Fest im Depot und an der Talstraße am Sonntag ein wirkliches Stadtteilfest für Aachen-Nord.