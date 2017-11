Aufführungstermine und Eintrittskarten

Wer „Lippels Traum“ noch sehen will, hat dazu am 5. und 18. November sowie am 2. Dezember Gelegenheit. Einige wenige Restkarten gibt es noch für die Vorstellungen am 19. November und 3. Dezember. Los geht es um 14.30 Uhr im Das Da Theater, Liebigstraße 9.

Der Eintritt kostet 8,50 für Kinder und 13,00 Euro für Erwachsene. Schulen können unter Telefon 0241/161855 oder per Mail an kindertheater@dasda.de noch Termine für das Jahr 2018 buchen.