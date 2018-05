Aachen - Das Da Theater lässt auf Burg Frankenberg „Viel Lärm um Nichts“ ertönen

Aachen. Auch in diesem Jahr zieht es das Aachener Das Da Theater wieder auf die Burg Frankenberg. Die Proben für die Open-Air-Komödie laufen bereits seit geraumer Zeit auf Hochtouren – derzeit zwar noch in den Räumen des Theaters an der Leibigstraße, doch schon bald auch im Innenhof der Burg Frankenberg im Frankenberger Viertel.

Tickets und Termine: Die Premiere am 21. Juni ist bereits ausverkauft Die Premiere von William Shakespeares „Viel Lärm um Nichts“ am 21. Juni auf der Burg Frankenberg ist bereits ausverkauft, Eintrittskarten für die folgenden Aufführungen des Das Da Theaters sind aber noch erhältlich. Gezeigt wird die Open-Air-Komödie im malerischen Innenhof der Burg in einer Bearbeitung von Maren Dupont und Theaterleiter Tom Hirtz bis einschließlich 5. August, die Aufführungen finden dabei immer von Dienstag bis Sonntag statt. Eintrittskarten sind im Büro des Das Da Theaters in der Liebigstraße 9 ( 0241/161688) und im Buchladen Pontstraße 39 ( 0241 /28008) erhältlich. 161688). Weitere Informationen gibt es im Internet unter www.dasda.de.

Diesmal widmet sich das Das Da Theater William an seiner seit vielen Jahren bewährten Open-Air-Spi3elstätte William Shakespeares Komödienklassiker „Viel Lärm um Nichts“: Im Jahr 1600 erschienen, schildert das Stück wunderbar grotesk und mit viel Sprachwitz die Liebeswirren zweier Paare. Die großartigen Auseinandersetzungen und boshaften Dialoge über Freundschaft, Liebe und Ehe suchen in der Weltliteratur ihresgleichen.

In der Bearbeitung von Maren Dupont und Tom Hirtz wird die Handlung des Stücks allerdings in die 50er Jahre des 20. Jahrhunderts auf einen amerikanischen Jahrmarkt verlegt. In einer Gesellschaft mit klassischer Rollenverteilung und engem Moralkodex bekommt das Spiel zwischen den Geschlechtern eine spannende Brisanz.

Da sind zum einen Clayton und Heaven, die geradezu auf eine Heirat brennen, jedoch durch eine Intrige des fiesen Jack daran gehindert werden sollen. Und zum anderen treffen Becca und Ben, die wohl bekanntesten Singles der Theatergeschichte, aufeinander. Die beiden haben geschworen, sich niemals und unter gar keinen Umständen mit dem anderen Geschlecht einzulassen.

In äußerst schlagfertigen und scharfzüngigen Wortgefechten lassen sie keinen Zweifel daran, was sie vom jeweils anderen halten: nämlich nichts. Ein rasantes Spiel um Liebe und Intrigen, changierend zwischen Heiterkeit und Ernst, entwickelt sich unter freiem Himmel im malerischen Innenhof der Burg Frankenberg. Gespickt mit fetziger Livemusik kommt die diesjährige Shakespeare-Inszenierung in Petticoat und mit Haartolle daher.

Kurzum, so verspricht es jedenfalls das Das Da Theater: Shakespeare „at his best“ – frisch, frech, romantisch, voller Humor und Lebenslust.