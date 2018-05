Aachen.

Danke – ein kleines Wort mit einer großen Bedeutung. Oftmals zu selten gesagt, freuen diejenigen, die es hören, sich häufig um so mehr. So wie Ulrike Noack, Leiterin der Kita „Talbotzwerge“, Schwerpunktkindertagesstätte für Inklusion in der Talbotstraße, die sich nicht nur über den großen Blumenstrauß freute, den ihr Karin Schmitt-Promny, Vorsitzende des Inklusionsbeirates von den Grünen überreichte, sondern vor allem über den damit verbundenen Dank.