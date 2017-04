Aachen.

Festlich geschmückte Tische, feierlich gekleidete Gäste in schicken Anzügen und langen Abendroben, heitere Stimmung und viel gutes Essen. Wie oft hat man schon die Gelegenheit zu so einem feierlichen Ball? Das fragten sich auch die Rotary Clubs und Inner Wheel der Region Aachen und luden daher nun schon zum zweiten Mal zu ihrer Spendengala „Dance for a Chance“ ein.