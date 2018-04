Aachen - Dahmengraben: Verwaistes Geschäftslokal wird zum „Technologiefenster“

Technologiefenster: Wissenschaft für alle

Im Schaufenster des Ladenlokals am Dahmengraben 17 läuft bis zum 26. April täglich zwischen 10 und 22 Uhr wechselnd eine der drei wissenschaftlichen Präsentationen.

An drei Abenden stellen sich die beteiligten Wissenschaftler jeweils ab 19 Uhr der Diskussion: „Alles Plastik oder was? – Die nachhaltige Nutzung von Kunststoffen“ lautet der Titel der Präsentation am Freitag, 13. April, von Prof. Dr. Christian Hopmann vom Institut für Kunststoffverarbeitung in Industrie und Handwerk (IKV) an der RWTH Aachen.

„Sind wir allein?“ – Die Suche nach Leben im All“ fragt Prof. Dr. Bernd Dachwald von der FH Aachen am Freitag, 20. April.

„Für ein besseres Leben – interaktive Materialien der Zukunft“ heißt der Vortrag von Priv.-Doz. Dr. Alexander Kühne und Dr. Janine Hillmer vom „DWI – Leibniz-Institut für Interaktive Materialien e.V.“ am Freitag, 26. April.

Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung nicht erforderlich.