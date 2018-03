Aachen - Couven-Museum: „Weißes Gold, schwarze Füße“

Aachen. Der kostbare und außergewöhnliche Pokal einer Bergbaugesellschaft war das erste Stück, das jetzt aus einer Aachener Privatsammlung den Weg ins Couven-Museum fand. Der Bergwerkspokal aus dem 20. Jahrhundert zeigt Bergbauszenen in Verbindung mit den „sieben Zwergen“ und ist aus Steinkohle gearbeitet.

Freier Eintritt für die ganze Familie Der Eintritt zum Aktionstag von 10 bis 17 Uhr ist frei. Wie feines Meissner Porzellan und die raue Arbeit unter Tage zusammenpassen, zeigt die Ausstellung „Der Bergmann und das weiße Gold“ im Couven-Museum, Hühnermarkt 17, noch bis 25. März. Infos unter www.couven-museum.de.

Er war das Präsent einer Bergbaugesellschaft zur Ehrung für besondere Verdienste und wurde von der Herzogenratherin Hiltrud Mommertz zur Verfügung gestellt. „Wir möchten mit dieser Mitmachaktion und dem Aufruf an die Bürger eine direkte Verbindung unserer laufenden Ausstellung ins ehemalige Aachener Revier mit seiner langen Bergbautradition schaffen“, erklärt Dr. Gisela Schäffer, Kuratorin der Ausstellung „Der Bergmann und das weiße Gold“, die derzeit im Museum am Hühnermarkt 17 läuft.

Der Aktionstag unter dem Motto „Weißes Gold und schwarze Füße“ bietet am Sonntag, 11. März, bei freiem Eintritt ein abwechslungsreiches Programm für die ganze Familie. Das Couven-Team rund um die Kuratorin und Carmen Roebers, wissenschaftliche Mitarbeiterin der Route Charlemagne, hat sich dazu einiges einfallen lassen.

Eine Grubenlampe, Arbeitshandschuhe oder eine Skulptur der heiligen Barbara, Schutzpatronin der Bergleute, sind weitere Devotionalien, die bei der Mitmachaktion bereits abgegeben worden sind. „Auch ein sogenanntes ,Arschleder‘, das inoffizielle Erkennungszeichen der Bergleute, haben wir bereits als Leihgabe bekommen“, erzählt Schäffer. Noch bis Freitag, 12 Uhr, können Bürger besondere Erinnerungsstücke rund um den Bergbau vor Ort an der Museumskasse gegen eine Quittung abgeben. „Alles, was noch in Schubladen und Kellern ruht, ist uns willkommen, zum Beispiel auch Ausweise, Urkunden und Fotos“, ruft Schäffer zum Mitmachen auf.

Weitere Themen sind Porzellan und Tischsitten. Alle Liebhaber alten Porzellans haben die Möglichkeit, von 11 bis 13 Uhr sowie von 14 bis 17 Uhr im Directoirezimmer der ausgewiesenen Expertin Renate Steinbeck ihre Schätze zu zeigen. Die erfahrene Gutachterin gleicht den ideellen Wert mit dem materiellen ab.

Wem das kostbare Porzellan zu Bruch gegangen ist, der kann von 10 bis 17 Uhr in der Werkstatt im Grünen Salon bei Geschirr-Doktor Eberhard Schulz aus Köln Rat einholen. Er kennt Kniffe und Tricks, um Erbstücke und Kostbarkeiten zu reparieren.

Um 11, 13 und 15 Uhr heißt es im Festsaal: „Zu Tisch, bitte!“. Paul Huizinga von der International Butler Academy im niederländischen Simpelveld erklärt, wie man korrekt den Tisch deckt und was es zum Beispiel bedeutet, wenn der Gastgeber die Serviette auf den Tisch legt. „Die Vorführungen zu den Themen Tischkultur und Tischsitten hält der professionelle Butler in seiner originalen Uniform. Wohlhabende Familien, Fünf-Sterne-Hotels und Kreuzfahrtgesellschaften zählen auf seinen Rat“, erklärt Carmen Roebers.

Als krönender Abschluss tritt um 16 Uhr die Bergkapelle Sophia-Jacoba aus Hückelhoven im Innenhof auf – natürlich in den originalen Kitteln und mit dem Steiger-Lied. Familienführungen finden von 10.30 bis 11 Uhr sowie von 14 bis 14.30 Uhr statt. Um 11.15 Uhr startet eine große Hausführung. Bei einem Workshop können Kinder ab fünf Jahren von 11 bis 16 Uhr ihr eigenes Porzellan designen. Den Entwurf für ihr eigenes Geschirr dürfen sie zur Erinnerung mit nach Hause nehmen.