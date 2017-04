Weitere Informationen

Das Aktionsbündnis „Containern ist kein Verbrechen“ lädt zu verschiedenen Veranstaltungen ein. Am Sonntag, 9. April, findet um 15 Uhr im Frankenberger Park ein Picknick mit geretteten Lebensmitteln und kurzen Workshops statt. Am Montag, 10. April, stellt Christian Walter sein Buch „Volle Bäuche statt volle Tonnen!“ um 19.30 Uhr im Welthaus (An der Schanz 1) vor. Und am Dienstag, 11. April, hält Foodsharing-Mitbegründer und Filmemacher Valentin Thurm (u.a. „Taste the Waste") einen Vortrag um 19 Uhr im HKW 1 (Wüllnerstr. 1, hinter dem Super C).

Weitere Infos im Netz:

Die Petition mit über 100.000 Unterschriften: change.org/containern

Bündnisseite: AachenContainert.blogsport.de

Alle Infos zur Petition an den Bundestag: 242.blogsport.de