Weitere Infos zur Aufführung

Das Stück „A tomb with a view“ der Theatergruppe „Actor´s Nausea“ feiert am Samstag, 21. Januar, um 20 Uhr Premiere im Space im Ludwig Forum, Jülicher Straße 97-109. Weitere Termine sind am 22. Januar um 12 und um 18 Uhr.

Karten gibt es unter www.actors-nausea.de sowie in der Anglistik Bibliothek der RWTH, Kármánstraße 17-19.