Aachen - „Claras Traum“ heute noch brandaktuell

Aachen.

Den musikalischen Vogel haben sie in wechselnder Besetzung schon mehrfach abgeschossen. Zwei Musicals haben Irma und Martin Wüller in den vergangenen Jahren geschrieben. Und da bekanntlich aller guten Dinge drei sind, kommt jetzt ein weiteres Werk hinzu – passgenau zur Seligsprechung von Clara Fey, die am vergangenen Sonntag feierlich in Aachen stattfand. Entsprechend heißt das neue Musical „Claras Traum“.