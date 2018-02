Aachen - Citykirchen-Pfarrer Eller: „Möchte Inseln für die Menschen schaffen“

Aachen.

Hier redet er mit einigen spontanen Besuchern, dort steht er auf der Leiter, um an einem Leuchter etwas zu richten, schließlich steht er in der Kapelle und singt lateinische Choräle zum Stundengebet: Timotheus Eller ist offensichtlich gut an seinem neuen Wirkungsfeld – der Citykirche St. Nikolaus – angekommen. Es ist eine von vielen Stationen eines bewegten Priesterlebens, wie er im Gespräch mit Rauke Xenia Bornefeld erzählte.