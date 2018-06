Aachen.

Beim Aufräumen fallen einem Dinge in die Hände, die man eigentlich nicht mehr braucht, aber dennoch behält. In der Citykirche St. Nikolaus ist das nicht anders, und so entschloss sich Pfarrer Timotheus Eller, eine kleine Auktion für den guten Zweck zu veranstalten. Diese wird am Samstag, 16. Juni, in der ökumenischen Kirche an der Großkölnstraße stattfinden.