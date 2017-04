Aachen.

Ein Muffenkreuz aus dem Klempnerbedarf ist seine Vorstellung vom christlichen Kreuz. Ein Kreuz, das in diesem Fall nicht Leitungen, sondern Menschen verbindet. Und zwar nicht durch einen theoretisch theologischen Überbau, sondern durch Pastoral direkt am Alltag der Leute. Mit diesem Bild im Hinterkopf hat Pastoralreferent Dieter Spoo in den vergangenen achteinhalb Jahren in der Citykirche St. Nikolaus gearbeitet.